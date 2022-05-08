Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi:

''Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti “cennetin annelerin ayakları altında olduğunu” belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır.



Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.''

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Gözden Kaçmasın Anneler Gününüz kutlu olsun: Olmasaydınız olmazdık Haberi görüntüle

''OMUZLARINDA DÜNYANIN YÜKÜNÜ, YÜREĞİNDE EVLADINI TAŞIYANDIR ANNE''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da twitter üzerinden Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında, ''Omuzlarında dünyanın yükünü, yüreğinde evladını taşıyandır anne. Öyle sonsuzdur ki anne yüreği, her türlü sevgisizliği merhametiyle yenecek güçtedir. Annelik duygusunu gönülden hisseden, dünyayı şefkati ile sarmalamış tüm kadınları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yâd ediyorum. Diyarbakır Anneleri'nin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum. Bir çocuğa yuva olan Koruyucu Annelerimize şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.