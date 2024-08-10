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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anafartalar Zaferi#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anafartalar Zaferi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 19:23

Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin anma mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anafartalar Zaferi#Recep Tayyip Erdoğan

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