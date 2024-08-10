Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."