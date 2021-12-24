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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e doğum günü mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in doğum günü dolayısıyla Azerbaycan Televizyonunda (AZTV) yayınlanan programa bir video mesaj gönderdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak 60. yaş günü nedeniyle tebrik ettiği, sağlık ve gelecekteki çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de kendisine iyi dileklerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği belirtildi.

İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda artarak ve güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirdiği kaydedildi. Telefon görüşmesi sırasında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişme perspektifleri ile ilgili konuların ele alındığı aktarıldı.

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