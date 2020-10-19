Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.