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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 21:45 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.

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