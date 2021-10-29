Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.
Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun."
Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2021
Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden pic.twitter.com/NjiLEduB0O
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