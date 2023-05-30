Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne tebrik ziyareti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyareti sırasında teşekkürlerini iletirken, 'Yerel seçimlerle daha güçlü adım atmış olacağız. Ciddi tecrübe edindiniz, yerel seçimlerde neticeye başlama imkanına sahip olacağız. Batman’dan muhteşem mitingler yaptık. Gayretleriniz sebebi ile size çok teşekkür ediyorum. Yerel seçimler için şimdiden hazırlığa başlayacağız.' ifadelerini kullandı.