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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne tebrik ziyareti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK PARTİ#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 17:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyareti sırasında teşekkürlerini iletirken, 'Yerel seçimlerle daha güçlü adım atmış olacağız. Ciddi tecrübe edindiniz, yerel seçimlerde neticeye başlama imkanına sahip olacağız. Batman’dan muhteşem mitingler yaptık. Gayretleriniz sebebi ile size çok teşekkür ediyorum. Yerel seçimler için şimdiden hazırlığa başlayacağız.' ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK PARTİ#Secim2023

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