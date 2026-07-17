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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#İstanbul İl Başkanlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 17:24

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haliç'teki başkanlık binasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ziyaret

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek takdim etti.

Karşılamanın ardından Erdoğan teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ziyaret

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#İstanbul İl Başkanlığı

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