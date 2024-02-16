Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na taziye ziyareti

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Konuyla ilgili AK Parti’nin soysal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı için İl Başkanlığımıza taziye ziyaretinde bulundu" denildi.