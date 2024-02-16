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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na taziye ziyareti

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#AK Parti#Ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na taziye ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 00:55

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul il başkanlığına gelerek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye ziyaretinde bulundu.

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Konuyla ilgili AK Parti’nin soysal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı için İl Başkanlığımıza taziye ziyaretinde bulundu" denildi.

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#AK Parti#Ziyaret

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