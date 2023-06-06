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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afetzedelere geçmiş olsun mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sel Felaketi#Samsun
Cumhurbaşkanı Erdoğandan afetzedelere geçmiş olsun mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 21:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta ve Batı Karadeniz Bölgelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürüyor. KOSGEB tarafından devreye aldığımız Acil Destek Kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanındayız. Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sel Felaketi#Samsun

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