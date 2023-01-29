Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan adaylık açıklaması: Kronometreyi sıfırladık

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Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkân, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATIYORLAR

“Denizli’ye son gelişimde sizlerle sohbet ederken, Pensilvanya ve Kandil destekli 4’lü çeteden bahsetmiştik, baktılar 4 yetmiyor sayıyı 6’ya çıkarıp bir masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Halbuki biz aylardır ‘Siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın, söyleyin de milletin huzurunda er meydanında ‘ dedik. 1 yılda 1 aday çıkartmayı beceremeyenler kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için şimdi istikametini başka tarafa çevirdiler.

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4.5 YILDIR AKLINIZ NEREDEYDİ?

Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, hep seçim sandığını işaret etmişlerdi. Ee 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyız, öncesi var. Aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz? Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen Anayasa değişikliği en küçük bir tereddüte, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye, 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti, bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. 2018’de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır. Siyasi geleneğimizde kabul gören bir kavram olduğu için yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını Cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. 6’lı Masa’dakiler bir yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar.





Onların bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları son 1 yılda biz ne yaptık biliyor musunuz? 49 il ziyareti yaparak, ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. Bununla kalmadık, 27 yurtdışı ziyaretiyle ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Biz Türkiye’yi dört dolandık, dünyayı dört dolandık, onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler. Çıkmışlar bir de ‘Biz 6 kişi bir cumhurbaşkanını yöneteceğiz, o da ülkeyi yönetecek’ diye kabahatleriyle övünüyorlar. ‘Türkiye’yi milli irade yerine kendi vesayet düzenimizle yönetmek istiyoruz’ dediler. Dedik ki bunlara ‘Tüm bu zırvaları bırakın.’ Biz işte tüm bu zırvalara, tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı ne diyoruz? Yeter, sözün de, kararın da, geleceğin de millete ait olduğunu söylüyoruz. Denizli, Cumhuriyet’imizin yeni asrını bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak kucaklamaya hazır mıyız? Gümbür gümbür sandığa koşacağız.”

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EGE’Yİ AKDENİZ’E BAĞLIYOR

YILLIK 800 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Toplam 32 kilometrelik Denizli Çevre Yolu’nun 2’nci etabı dün yapılan törenle hizmete geçti. Projenin tamamlanmasıyla bayram ve tatil dönemlerinde 45 dakika süren şehir geçişi 10 dakikaya düşecek. Açılışı yapılan 2 bin 640 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli ile birlikte Denizli’nin şehir içerisindeki trafik sıkışıklığı önemli derecede azalacak. Tünel, 28 kilometrelik bir yolu, 14 kilometreye indiriyor. Bunların yanı sıra, proje sayesinde azalan zaman, azalan yakıt tasarruflarıyla birlikte toplamda tam yıllık 800 milyon liralık bir tasarruf sağlanacak. Ayrıca, 28 bin ton karbon emisyonuna da çevresel fayda sağlanmış olacak.

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367 VARİ SKANDALLARLA ÖNÜMÜZÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6’lı Masa’nın adaylık tartışmalarını eleştirdiği AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’ndaki konuşmasında da özetle şunları söyledi: “Ortada fol yok yumurta yok, daha kazanılmış bir seçim yok ama bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına tutuşmuş vaziyetteler. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar, fakat bizim karşımıza çıkarak, bizimle er meydanında rekabet edecek bir isim dahi bulamıyorlar. Şimdi de anayasadan seçim yasasından bihaber çıkışlarıyla, ‘Madem bizim adayımız yok Cumhur İttifakı’nın da olmasın’ demeye getiriyorlar. Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar. Beceriksizliklerini, kifayetsizliklerini, çapsızlıklarını kabullenmek yerine her hafta yeni bir bahane üreterek, kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizle bizim aramıza giremezler. Ne kadar kaçarsa kaçsınlar sandıkta hesap vermekten kurtulamazlar.

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KENDİLERİNE YARDIMCI OLABİLİRİZ

CHP ve şürekâsına artık ipe un serme politikalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyorum. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine, 14 Mayıs’ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır. Eğer bu kadarını da beceremiyorlarsa, ülkenin her meselesini çözmüş parti olarak elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız. Ama her şeyi de bizden beklemesinler.”