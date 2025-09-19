‘İnsanlığın ortak onurudur’... Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’te: Kudüs’ün tek bir taşını vermeyiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili İstanbullular, Teknofest'in öncü neferleri, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Hayallerin fikirlere fikirlerin projelere projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul'da sizlerle bir aradayız. Teknofest'in 13.sünü gerçekleştirmenin gururu içindeyiz.

Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü Teknofest kuşağı yine göz dolduruyor. Gençlerimiz özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor.

Sizin gibi zihni ve ufku açık hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe istikbale güvenle bakıyoruz.

Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl 64 farklı yarışmaya 81 il yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmayla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı kutluyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

Teknofest bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Teknofest 2025’in havasını solumaya davet ediyorum.

Artık dünyanın ikrar ettiği hakikati burada ifade etmek isterim. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Teknoloji ve savunma sanayinde farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.

Teknofest küresel bir marka oldu. Zorluklar baskılar karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır. Özdemir Bayraktar abimiz ve nicelerinin azmi mücadelesi vardır. Vatanımız için ölüme yürüyen şehit ve gazilerimizin kahramanlığı vardır.

Bugün karada havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. 27 Ağustosta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envantere katarak bir tarihi eşiği daha geride bıraktık. Başlangıç destanımızı yazmaya yeni başladık. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak.

Yapay zeka teknolojilerinde de atılımlara hazırlık içindeyiz.Dijital tekelleşmeye itiraz olarak gördüğümüz Nsosyal hizmete girdi. Biz de orada yerimizi aldık. 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici. Nereden nereye. Türk yaparsa yapar. Türkiye Yüzyılı’nın inşası başlamıştır.

Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs'le ilgili hezeyanlarının arka tarafında bu hakikati bilmeleri vardır. Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. İlk kıblemiz Kudüs'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir.

Bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor. Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Biz Sultan Abdülhamid'lerin torunlarıyız. Aynı yolda gidiyoruz. Kudüs'ten elimizi çekmeyeceğiz.

Topraklarını terk etmeyen Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha selamlıyorum.





Bizim Teknofest kuşağından beklentimiz budur. Azim ve iradenizi daima koruyacaksınız. Kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Kendiniz ve milletimiz için hep daha iyisini hedefleyeceksiniz. Ben Teknofest nesline güveniyorum.