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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Bugün evde istirahat edeceğim

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Erdoğan#Rahatsızlık
Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklama: Bugün evde istirahat edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 11:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum" mesajını paylaştı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

 

"BUGÜN DOKTORLARIMIZIN TAVSİYESİYLE EVDE İSTİRAHAT EDECEĞİM"

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

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Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Erdoğan#Rahatsızlık

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