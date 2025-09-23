Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki Türkevi'nde peş peşe kritik temaslarda bulundu.
KANADA BAŞBAKANI MARK CARNEY'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.