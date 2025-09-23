×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 01:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'de Türkevi'nde peş peşe kritik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki Türkevi'nde peş peşe kritik temaslarda bulundu.

KANADA BAŞBAKANI MARK CARNEY'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDde yoğun diplomasi trafiği


