Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki ateşkes sonrası ilk açıklama

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 13:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında gerçekleşen ateşkes anlaşmasına dair paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canı gönülden tebrik ediyoruz.

Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.

ÖMER ÇELİK'TEN ATEŞKES PAYLAŞIMI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından ateşkes ile ilgili açıklama yaptı.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

"ABD ve İsrail’in haksız ve hukuksuz şekilde İran’a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu.

Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz.

Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir.

Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir.

