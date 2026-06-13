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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilere destek mesajı: Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dünya Kupası#A Milli
Cumhurbaşkanı Erdoğandan A Millilere destek mesajı: Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 22:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda Avustralya ile ilk karşılaşmasına çıkacak olan Milli Takım'a destek mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajından şu ifadelere yer verdi:

24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. 2002 Dünya Kupasında yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı, bu destanı hep birlikte yazacağız.


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dünya Kupası#A Milli

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