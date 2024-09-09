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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Eylül paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İzmir#9 Eylül
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 9 Eylül paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İzmir#9 Eylül

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