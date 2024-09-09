Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Eylül paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."
İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2024
Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ocnILhCcKz