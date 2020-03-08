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AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

Paylaşımda, Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesaj da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı


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