AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 13:11,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."
Paylaşımda, Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesaj da yer aldı.
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