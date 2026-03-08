Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Haberin Devamı

Mesajında Gazze, Suriye, Yemen ve Sudan gibi savaş coğrafyalarındaki kadınları ve şehit annelerini de unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Gazze’den Suriye’ye, Yemen’den Sudan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin… Evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının…

Haberin Devamı

Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum.