×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Sosyal Medya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Mesajında Gazze, Suriye, Yemen ve Sudan gibi savaş coğrafyalarındaki kadınları ve şehit annelerini de unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum." dedi.

Gözden Kaçmasınİran - ABD - İsrail savaşı son dakika | İrandan İsraile yeni füze dalgası: ABDnin en aktif kullandığı üs vurulduİran - ABD - İsrail savaşı son dakika | İran'dan İsrail'e yeni füze dalgası: ABD'nin en aktif kullandığı üs vurulduHaberi görüntüle

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Gazze’den Suriye’ye, Yemen’den Sudan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin… Evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının…

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınABDden İrana kara operasyonu hazırlığı: Trump sinyali verdi Özel Kuvvetler sahaya inecek iddiasıABD'den İran'a kara operasyonu hazırlığı: Trump sinyali verdi! 'Özel Kuvvetler sahaya inecek' iddiasıHaberi görüntüle

Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!