Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, 'Tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, her birine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı açıklama şu şekilde:
Tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, her birine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.