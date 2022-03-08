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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#8 Mart#Sosyal Medya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, 'Tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, her birine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı açıklama şu şekilde:

Tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, her birine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

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