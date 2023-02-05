Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6’lı masa’ya sert çıkış: Türkiye’ye pranga vuramazsınız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çeşitli açılışlarda bulunmak için dün Aydın’daydı. Burada yaptığı konuşmalarda 2023 seçimlerine ve AK Parti iktidarının Aydın’da yaptığı yatırımlara değinen Erdoğan özetle şunları söyledi:

MENDERES’İN SON MEKTUBU

“Bin yıllık vatanımız, milli mücadelenin kahraman şehri, rahmetli Menderes’in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın’ın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Aydın’a son gelişimizde yine bir toplu açılış töreninde sizlere rahmetli Menderes’in idamdan önce kendisini Yaslıada’ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere hitaben yazdığı son mektubu okumuştum. Ne diyor rahmetli? ‘Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes’in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecek. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.’





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Kardeşlerim, Menderes’le birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek bir nobranlıkla yargılandığı Yassıada’yı biliyorsunuz. Biz milletimizin adını ‘Yaslıada’ya çevirdiği bu yeri aldık, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ haline getirdik. İşte AK Parti bu. Bizim CHP’den farkımız bu. Milletimiz Menderes’i de mücadelesini de daima kalbinin en mutena köşesinde yaşatmış, fırsatını bulduğu her anda onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır. Nitekim rahmetli Özal’ın gayretleriyle Menderes’in ve aynı şekilde idam edilen bakanları Zorlu ve Polatkan’ın naaşları 1990 yılında İstanbul’daki anıtmezara nakledilmiştir.

BURADAN MEYDAN OKUYORUM

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İşte burada, Aydın’dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye’nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı’nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız. Yahu bu bay bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes’e ait olan ‘Yeter, söz milletindir’ ifadesine çöküyor. Sen hangi yüzle kalkıp da o sloganını sahipleniyorsun. Şimdi diyorum ki 14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.”

AYDIN’A 20 YILDA 40 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

“Aydın’a son 20 yılda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 3430 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve Spor’da 11 bin kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 40 adet spor tesisi yaptık. Aydın’da büyükşehir sende ne yaptınız Aydın’a? Yaptıklarınızı bir görelim ya. Ne yaptınız. Sosyal yardımlarda, Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 4’ü hastane olmak üzere toplam 59 adet sağlık tesisi yaptık. Bünyesindeki 950 yatakla muhteşem bir eser olacak Aydın Şehir Hastanemiz ile birlikte 9 yeni sağlık tesisinin inşası devam ediyor. Çevre ve Şehircilik’te TOKİ eliyle 1668 konutu, altyapısı ve üstyapısıyla beraber tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.”