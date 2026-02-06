×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Şehirlerimizi yeniden ihya ettik

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 10:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Sözümüzü tuttuk.

#Recep Tayyip Erdoğan#Deprem#Asrın Felaketi

