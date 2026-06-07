Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 beldedeki seçime ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."