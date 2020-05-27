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Haber Giriş: 27.05.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 CHP’li hakkında suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 CHP’li hakkında suç duyurusu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret eden 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

A Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga hakkında suç duyurusu!
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