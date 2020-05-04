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AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 01:32,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamd ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Binali Yıldırım kardeşim başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımın sahip çıktığı yuvamız AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşumuzun üzerinden 3 yıl geçti. Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamd ediyorum."

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