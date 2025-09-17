×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' paylaşımı: Rahmetle yâd ediyorum

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 27 Mayıs paylaşımı: Rahmetle yâd ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın katledilişlerinin 64'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilişlerinin 64’üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

BAKMADAN GEÇME!