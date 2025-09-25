×
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Güzel dilimiz Türkçemize yapacağımız en güzel katkı dilimizi doğru kullanmak, güncel teknolojiyi, bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak dilimizi zenginleştirmek olacaktır. Yeni nesillerimize Türkçeyi yaşatacak eserler kazandıralım, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelerimize özen gösterelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemiz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, milletimizin en sağlam teminatlarından biridir.

Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir.

Tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, coğrafyalar aşmış, medeniyet kurmuş Türk milleti, diline sahip çıkarak kimliğini korumuş; kelime hazinesiyle, ifade gücüyle dünyaya sesini duyurmuştur.

"TÜRK DİLİ, DÜŞÜNCENİN EVİDİR, DUYGULARIMIZIN AYNASIDIR"

Şive, lehçe ve bölgesel farklılıklarıyla güçlü ve çeşitliliğe sahip bir yapıda olan Türk dili, yalnızca bir iletişim aracı değildir; düşüncenin evidir, duygularımızın aynasıdır. Şiirimizde, türkümüzde, edebiyatımızda ve bilimsel eserlerimizde dilimizin zarafeti ve inceliği göze çarpar. Kültürümüzün hafızasıdır; geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan köprüdür.

"TÜRKÇEMİZE YAPACAĞIMIZ EN GÜZEL KATKI DİLİMİZİ DOĞRU KULLANMAK"

Güzel dilimiz Türkçemize yapacağımız en güzel katkı dilimizi doğru kullanmak, güncel teknolojiyi, bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak dilimizi zenginleştirmek olacaktır. Yeni nesillerimize Türkçeyi yaşatacak eserler kazandıralım, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelerimize özen gösterelim.

Bu vesileyle, Türkçemizi koruyup geliştirerek, bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun.”

