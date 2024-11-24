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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#24 Kasım#Öğretmenler Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, "Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.

Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#24 Kasım#Öğretmenler Günü

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