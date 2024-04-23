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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.' dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum.

İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Ankara

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