×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Okul#Eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 10:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Erdoğan, 'Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mesajı

EMİNE ERDOĞAN: TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılını kutladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

Eğitim camiamızın ve tüm öğrencilerimizin 2023-2024 eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum.

Çalan ilk ders zili ile beraber okul heyecanını yaşayan bütün öğrencilerimizin sevincini paylaşıyor, mutlu ve başarılı bir Eğitim dönemi temenni ediyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Okul#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!