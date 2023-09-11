Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.
EMİNE ERDOĞAN: TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI TEBRİK EDİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılını kutladı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Eğitim camiamızın ve tüm öğrencilerimizin 2023-2024 eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum.
Çalan ilk ders zili ile beraber okul heyecanını yaşayan bütün öğrencilerimizin sevincini paylaşıyor, mutlu ve başarılı bir Eğitim dönemi temenni ediyorum.