Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışının yapılacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı videoya "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası…" notunu ekledi.

Erdoğan paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa süreciyle ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’Nİ SİMGELEYECEK

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

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İŞLETME SÜRESİ 2034'E KADAR

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada, "Burası yap-işlet-devret projesi. Projenin maliyeti 2.545 milyar euro... Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. Açık ihale usulü ile burada en uygun fiyatı veren firma bu işi aldı. İşletme süresi 2034 yılına kadar bu firma üzerinde olacak. 2.545 milyar euronun 12 yıl içinde geri dönüşü için finansal model var. O finansal modelde bizim devlet olarak yıllık ödeyeceğimiz ücretler var. Tabii bu finansal modelde geçişten kullanıcıdan alacağımız ücretler var. Önemli kısmını kullanıcıdan alacağız. Eğer yetmiyorsa ilk yıllarda tabii ki yetmeyecektir. Onu da devlet olarak destekleyeceğiz" dedi.

TATİLCİLERİN FERİBOT ÇİLESİ BİTECEK

Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek.

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PROJE İLE YILLIK 415 MİLYON EURO TASARRUF

Projede yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi çalıştı. Zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro ve 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak. Dev projenin yıllık istihdama etkisi ise doğrudan ve dolaylı olarak 118 bin kişi olduğu açıklandı.