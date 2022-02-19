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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#1915 Çanakkale Köprüsü#Adil Karaismailoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan; Bakan aracılığıyla telefonla görüştüğü proje çalışanlarına teşekkür etti. Erdoğan ayrıca açılışa dair de açıklama yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu aracılığıyla yaptığı telefon görüşmesine dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz."

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Telefon görüşmesinde gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütün arkadaşlara tüm kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ve ben başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' ifadelerine yer verdi.

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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SON DURUMU ANLATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, CNN Türk’ten Hakan Çelik'in sorularını yanıtlamıştı. Bakan Karaismailoğlu "Geçiş ücreti Cumartesi günü açıklanacak. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yayının ardından, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yürüyerek geçti. 

 

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