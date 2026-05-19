Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

#19 Mayıs#Recep Tayyip Erdoğan#Kutlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 12:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum.

Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."

