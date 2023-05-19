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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#19 Mayıs#19 Mayıs Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi, ecdadın imkânsızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolüdür" dedi. Erdoğan mesajında, "Bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız bu kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajına, "Bugün Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıldönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi, ecdadın imkânsızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolüdür. 19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür. Ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir" ifadelerini kullandı. 

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"EN ÇOK GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlayışla, bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz" diye konuştu.

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"HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMELERİ İÇİN GENÇLERİMİZE DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ettiğimiz gençlerimizin, son devletimiz Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum" dedi.

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EMİNE ERDOĞAN’DAN 19 MAYIS MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, ‘Destansı milli mücadele zaferimiz, bağımsızlık ateşiyle tutuşan cesaretli yüreklerin eseri. Ümidimiz, 19 Mayıs 1919’da yakılan istiklal ve istikbal meşalesini aynı ruhla taşıyacak gençliğimizdedir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 19 Mayıs mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#19 Mayıs#19 Mayıs Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

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