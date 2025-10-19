Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü paylaşımı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

"MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.