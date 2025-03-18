Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.
Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 18, 2025
Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/9d7VDHqx4x