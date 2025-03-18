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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#18 Mart#Çanakkale
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 18 Mart mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 12:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.

Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#18 Mart#Çanakkale

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