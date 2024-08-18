Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi ve şunları söyledi: “Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. 6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.

ESKİSİNDEN DAHA SAĞLAM

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

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ALİYEV’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Aliyev ayrıca orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir yangın söndürme uçağının Türkiye’deki çalışmalara katılması için talimat verdiğini bildirdi.