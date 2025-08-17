Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu

Güncelleme Tarihi:
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz" paylaşımını yaptı.