Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemirin kızı için tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

