Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz çağrısı şöyle:

Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum.