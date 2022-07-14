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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı

#15 Temmuz#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 Temmuz çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." notunu düştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz çağrısı şöyle:

Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum.

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