×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı: Yaşasın Azerbaycan!

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Millî Kurtuluş Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanın Milli Kurtuluş Gününü kutladı: Yaşasın Azerbaycan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 19:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımını yaptı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Millî Kurtuluş Günü

BAKMADAN GEÇME!