Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı: Yaşasın Azerbaycan!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.