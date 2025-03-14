Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakârca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.