×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#TIP Bayramı#14 Mart
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakârca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#TIP Bayramı#14 Mart

BAKMADAN GEÇME!