×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı: Dünya harp tarihine geçecek bir zafer

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sakarya Meydan Muharebesi#Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı: Dünya harp tarihine geçecek bir zafer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 09:05

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümünde yayımladığı mesajla şehitleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden aldığımız güç ve azimle devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını koruyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 105. Yıl dönümü mesajı:

“Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muhaberesi, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur.

Yokluklar içerisinde, en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muhaberesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı: Dünya harp tarihine geçecek bir zafer

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır.

Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız.

Malazgirt’ten Sakarya’ya kadar Anadolu’nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden, aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı: Dünya harp tarihine geçecek bir zafer

Bu vesileyle, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum.”

Gözden KaçmasınOkullar sıkı güvenlikle açılıyorOkullar sıkı güvenlikle açılıyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınYeni yasada ceza kaç yıl artardıYeni yasada ceza kaç yıl artardıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sakarya Meydan Muharebesi#Mesaj

BAKMADAN GEÇME!