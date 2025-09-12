×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: 'Asla unutmayacağız'

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#12 Eylül#Askeri Darbe
Erdoğandan 12 Eylül paylaşımı: Asla unutmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül darbesinin 45. yılı sebebiyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi'nin üzerinden 45 yıl geçti…Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız.

Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#12 Eylül#Askeri Darbe

BAKMADAN GEÇME!