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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#12 Eylül#DARBE
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 12 Eylül paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 20:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#12 Eylül#DARBE

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