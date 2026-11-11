Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'müzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bir taraftan Birleşmiş Milletler COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'mızda ev sahipliği yaparak iklim krizine karşı küresel dayanışmamızı artırıyor, diğer taraftan ülkemiz genelinde milyonlarca tohumu ve fidanı 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' diyerek toprakla buluşturuyoruz. Bu önemli günde fidan dikim alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."