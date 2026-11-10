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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Atatürk'ü ve Gazi Meclis'in üyelerini rahmetle yad ediyorum

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atatürk#10 Kasım
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 10 Kasım mesajı: Atatürkü ve Gazi Meclisin üyelerini rahmetle yad ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 09:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajında Atatürk'ü rahmetle anan Erdoğan, İstiklal Harbi'ni idare ederek cumhuriyete giden yolu açan dönemin Meclis üyelerine de hürmetlerini iletti.

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Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı vesilesiyle mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ü rahmetle andı. Erdoğan, İstiklal Mücadelesi'ni yöneterek cumhuriyeti kuran Gazi Meclis heyetini hürmetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedî âleme irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda, İstiklal Harbi’ni sevk ve idare ederek cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisimizin o dönemki tüm üyelerini hürmetle anıyorum."

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