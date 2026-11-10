Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Atatürk'ü ve Gazi Meclis'in üyelerini rahmetle yad ediyorum

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Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı vesilesiyle mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ü rahmetle andı. Erdoğan, İstiklal Mücadelesi'ni yöneterek cumhuriyeti kuran Gazi Meclis heyetini hürmetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedî âleme irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda, İstiklal Harbi’ni sevk ve idare ederek cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisimizin o dönemki tüm üyelerini hürmetle anıyorum."