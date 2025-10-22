×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da resmi karşılama

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Umman#Ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğana Ummanda resmi karşılama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 16:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında ziyaret ettiği Umman'da resmî törenle karşılandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'da diplomatik temaslarında bulunuyor. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme ve ardından imza töreni yapıldı. Erdoğan, buradaki temaslarının ardından Umman'a ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Ummanda resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said tarafından Al-Alam Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın girişine atlı birlikler eşlik etti ve top atışları gerçekleştirildi.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğana Ummanda resmi karşılama

Haberin Devamı

Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra karşılama heyetindekilerle selamlaşıp el sıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Ummanda resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğana Ummanda resmi karşılama

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Umman#Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!