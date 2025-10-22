Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da resmi karşılama

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'da diplomatik temaslarında bulunuyor. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme ve ardından imza töreni yapıldı. Erdoğan, buradaki temaslarının ardından Umman'a ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said tarafından Al-Alam Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın girişine atlı birlikler eşlik etti ve top atışları gerçekleştirildi.

Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra karşılama heyetindekilerle selamlaşıp el sıkıştı.