Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkevi’nde coşkulu karşılama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine geldi.

Erdoğan, daha sonra New York’ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türkevi’ne geçti.

Erdoğan, Türkeli önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinden saatler önce Türkevi önüne gelen Türk vatandaşları, Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı.

"Erdoğan" sloganları atan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla uzun uzun sohbet etti.