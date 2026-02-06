×
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: 'Evimiz çok güzel, eşime ve bana yetiyor'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 09:43

Hatay'da depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gözer, "Oğlum ve evlatlarıyla birlikte sokaklarda kaldık. Bir sene sonra evimiz teslim edildi. Evimiz çok güzel, eşime ve bana yetiyor" ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşması için çalışma başlamıştı.

Gece-gündüz sürdürülen çalışmalarla Hatay'da 194 bin bağımsız bölümün hak sahibi belirlendi. Depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür: Evimiz çok güzel, eşime ve bana yetiyor

"BİR SENE SONRA EVİMİZ TESLİM EDİLDİ"

Depremde yaşadıklarını hatırlamak istemeyen 60 yaşındaki Leman Gözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Acımız çok büyüktü, yakınlarımızı kaybettik. Yani o günler geri gelmesin, çok üzgünüm, çok yorulduk. Oğlum ve evlatlarıyla birlikte sokaklarda kaldık. Bir sene sonra evimiz teslim edildi. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'ndan bize ev verdi. Evimiz çok güzel, dökülmesi yok. Sorun ve sıkıntısı yok. Evimizi seviyoruz, iyi ki vermişler yuvamızı. Yetkililere ve çalışanlara teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Evimiz çok güzel, eşime ve bana yetiyor" dedi.

#Hatay Depremi#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

