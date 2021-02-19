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Muhammet KAÇAR- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de 2003 yılında açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Milli Sporcu Selen Gülel, "Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman 'Bir daha yan yana gelebilir miyiz?' diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda sporcularla bir araya geldi. Erdoğan'ın, Rize’de 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel de 18 yıl sonra karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğana sahnede büyük sürpriz 18 yıl sonra...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahnede büyük sürpriz! 18 yıl sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğana sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük sürpriz yaşadı. Erdoğan’ın o yıllarda kucağına aldığı Selen bebekle çekilmiş fotoğraf karesi törene damga vurdu.

O FOTOĞRAF KARESİNİN DETAYLARI

Artvinli laborant Selma ile özel sektörde çalışan Enis Gülel’in kızı olan Selen, 15 Temmuz 2003’te Rize’de dünyaya geldi. O gün Rize’de Sayınur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesi’nin açılışına katılan dönemin Başbakan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 saat önce dünyaya gelen Selen bebeği kucağına aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğana sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

18 yaşına gelen ve başarılı bir sporcu olan Selen, modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğana sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

‘HAYALİM GERÇEK OLDU’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile törende yaşananları anlatan Selen, “Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman bir daha yan yana gelebilir miyiz diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu. Cumhurbaşkanımız fotoğrafı gördüğünde çok şaşırdı. ‘Bu sen misin?’ diye sordu. ‘Daha önce fotoğrafı neden ulaştırmadınız’ dedi. Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sporcumuzla irtibatı kesmeyelim dedi. Unutulmayacak çok güzel bir gün yaşadım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğana sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

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