Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timine böyle dahil edilmiş! FETÖ'cü firari tek tek itiraf etti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ve Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanan meslekten ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 37 kişilik suikast timi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırdı. Helikopterlerden otel bölgesine inen suikast timi, Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla çatışmaya girdi. Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin ile polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu. Çatışmanın ardından timdeki 37 kişi, ormana kaçtı. Yapılan aramalarda bazıları ormanda, bazıları mağaralarda, bazıları ise Marmaris-Muğla kara yolunda menfezde yakalandı. Suikast timindeki 37 kişiden 36'sı yakalanırken, bir kişi ise bulunamadı.

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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ, ŞORT VE TERLİKLE KAÇTI

Suikast timindeki kritik isimlerden olan Karatepe'nin kaçış planı açılan davaların iddianamelerinde yer aldı. Saldırının ardından Karatepe ile yine suikast timinde yer alan eski astsubay Ali Sarıbey, yakalanmamak için gruptan ayrıldı. Ormanlık alanda saklanan Karatepe ile Sarıbey, yiyecek ve kıyafet almak için paralarını birleştirdi. Ardından Karatepe, Sarıbey'i ormanlık alanda bırakarak ayrıldı. Karatepe bir daha geri dönmezken, Sarıbey ise ormanda yakalandı. Sonrasında yapılan araştırmalarda Karatepe'nin güneş gözlüğü, şort ve terlik aldığı, bunları giyerek kendisine sivil görünümü verip kaçtığı belirlendi.

YILLARCA BULUNAMADI

Yapılan araştırmalarda Karatepe'nin Marmaris'ten İzmir'e, ardından Eskişehir'e geçtiği, burada birkaç gün kaldıktan sonra ise Afyonkarahisar gittiği belirlendi. Bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelendi, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da çok sayıda adrese operasyon yapıldı ancak Karatepe'ye ulaşılamadı. Kaçmasına yardım ettiği belirlenen kız kardeşi Eskişehir'de, babası ise Ankara'da tutuklandı. Karatepe’nin son görüntüsüne Afyonkarahisar'da ulaşıldı.

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6 AYLIK TAKİP OPERASYONUYLA YAKALANDI

Burkay Karatepe'nin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire, Eskişehir ve Afyonkarahisar emniyet istihbarat birimleri 6 ay önce yeni bir çalışma başlattı. Çalışmalar, Afyonkarahisar'da yoğunlaştırıldı. Tüm güvenlik kameraları tek tek incelendi. İncelemede sürekli şapka ve bere takan, kameraların az gördüğü alanları tercih eden bir kişi belirlendi. Ekipler, bu görüntü üzerine yoğunlaştı. Görüntülerdeki kişinin Karatepe olup olmadığının belirlenmesi için fiziki takip yapılarak adım adım takip edildi ve kimliği saptandı. Bu kişinin Burkay Karatepe olduğu kesinleşince kaldığı İnaz Deprem Evleri'ndeki eve baskın yapıldı. Karatepe, yakalanıp, gözaltına alındı.

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Meslekten ihraç yüzbaşı ve eski helikopter pilotu Karatepe'nin saklandığı evde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar, 1 gram eroin ve dijital materyaller ele geçirildi. Evde çok az eşya bulunduğu, katlanmış bir döşek bulunduğu belirlendi. Karatepe'nin deşifre olduğunu anladığı, kaçış planı yaptığı saptandı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen Burkay Karatepe'nin yüz tanıma sistemine kaydının düşmemesi ve tanınmamak için sürekli kılık-kıyafet değiştirdiği, şapka ve bere ile gezdiği belirlendi. Karatepe, Muğla'ya getirildi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Burkay Karatepe, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme (2 defa) ', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kamu malına zarar verme (2 defa)', 'Mala zarar verme (19 defa)', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ile çeşitli diğer suçlardan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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İFADESİNDE TEK TEK İTİRAF ETTİ! KOD ADI SELİM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün talimatı doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik Marmaris’te gerçekleştirilen suikast girişiminde aktif rol alan ve o tarihten bu yana firari durumda bulunan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 01.08.2026 günü Afyonkarahisar'da gözaltına alınmış olup emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde suçlarını itiraf ettiği belirtilerek şöyle denildi:

'Şüpheli ifadesinde; 1998 yılında örgüte dahil olduğunu, sorumlu örgüt abisinden yüz yüze eğitimler aldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini, gizlilik kurallarına uyup örgütsel emirleri yerine getirdiğini ve bu süreçte örgüt içerisinde 'Selim' kod adını kullanmaya başladığını beyan etmiştir.

Meslek hayatına geçtikten sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imama aktardığını, ABD’deki görevi esnasında örgüt elebaşı ile görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini itiraf etmiştir.

Şüpheli; darbe girişimi öncesinde İstanbul’da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini, 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli’den hareket eden timle birlikte Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımızın konutuna yönelik gerçekleştirilen, koruma polislerimizin hedef alındığı silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer alarak ateş açtığını itiraf etmiştir. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine sahte kimlikle 'Salih Usta' adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar’da gizlendiğini, yakalanmamak adına yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle e-posta üzerinden haberleştiğini beyan etmiştir. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü/ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edilmiştir. Milli iradeye, devletimizin bekasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kasteden terör odaklarına karşı mücadelemiz, firari son örgüt mensubu adalete teslim edilinceye kadar kararlılıkla sürecektir" denildi.